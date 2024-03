Obstbauern fürchten Schäden durch Frost

In der Nacht auf Freitag ist mit Frostgefahr zu rechnen, was für Obstbauern zu Ernteeinbußen führen könnte.

Im Jänner 2024 dominierten milde Wetterlagen und es gab nur wenige winterliche, kalte Phasen. Der heurige Februar war - bedingt durch den Klimawandel - überhaupt der wärmste in der mehr als 250-jährigen Messgeschichte. Der daraus resultierende Frühstart der Vegetation könnte Gemüsebauern einen Wettbewerbsvorteil bringen, doch Obstbauern seien in Sorge, dass eine zu frühe Blüte durch mögliche Frostnächte zu Ernteeinbußen führen könnte, warnte die Hagelversicherung am Mittwoch.