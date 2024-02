Obst und Gemüse gefladert: Diversion für Diebes-Duo in Wien

Ein Prozess um Unterschlagung bei einer Obst- und Gemüsegroßhandelsfirma in Wien endete mit einer zweijährigen Probezeit für zwei Angeklagte und einem Freispruch für einen dritten Beschuldigten.

Mit einer Diversion in Form einer zweijährigen Probezeit ist am Dienstag am Straflandesgericht Wien ein Prozess rund um eine Unterschlagung zweier Angestellter einer Wiener Obst- und Gemüsegroßhandelsfirma zu Ende gegangen.