Laut einer kürzlich veröffentlichten Online-Umfrage, die im Auftrag des Nachhilfeinstituts "Lernquadrat" durchgeführt wurde, empfindet ein beträchtlicher Anteil der österreichischen Jugendlichen wachsenden Druck in Bezug auf ihre schulischen Leistungen.

Umfrage: Oberstufenschüler klagen immer öfter über Leistungsdruck

Leistungsdruck machen sich die Jugendlichen in diesem Alter laut der vor dem Ende des Schuljahrs im Mai und Juni durchgeführten Umfrage vorrangig selbst, nur selten kommt er durch die Familie, wird Familienpsychologin Karin Alt in der Aussendung zitiert. "Viele Jugendliche versuchen sogar, mit ihren Schulproblemen die Familie nicht zu belasten und alles allein zu lösen." Angst vor eventuellen Strafen bei Versagen in der Schule haben nur zehn Prozent der Befragten, daheim wird - zumindest bei besseren Schülerinnen und Schülern - häufiger getröstet als geschimpft. Mehr als ein Drittel der Eltern bietet dem Nachwuchs bei schlechten Noten auch Nachhilfe an.