Oberösterreich: Unwetter sorgten für zahlreiche Schäden

In der Nacht auf Freitag ist eine Unwetterfront aus Bayern und Salzburg kommend über Oberösterreich gezogen und hat dabei für zahlreiche Schäden gesorgt. Dabei wurden auch zwei Personen verletzt.

Die Feuerwehren meldeten rund 130 Einsätze wegen der Unwetter in Oberösterreich, wie eine Bilanz in der Früh zeigte.

Notrufe im Minutentakt wegen Unwettern in Oberösterreich

Die ersten Notrufe gingen im Minutentakt aus dem Bezirk Braunau in der Landeswarnzentrale ein. Sie wurde mit zusätzlichem Personal verstärkt. Um 1.00 Uhr waren schon um die 80 Feuerwehren im Einsatz. Sturmböen von bis zu 130 km/h ließen zahlreiche Bäume auf Straßen und Stromleitungen stürzen. Dächer wurden abgedeckt. Auch Fahrzeuge wurden umgeworfen. Zudem gab es Überflutungen sowie Brände in elektrischen Anlagen.

Zwei Verletzte bei Unwetter in Oberösterreich

In Steyr wurde eine 19-Jährige im Auto vom Unwetter überrascht. Wegen der schlechten Sichtverhältnisse fuhr sie mit dem Pkw gegen einen Stein am Straßenrand. Dabei wurde der Wagen beschädigt, die junge Frau erlitt leichte Verletzungen, teilte die Polizei mit. In Attnang-Puchheim (Bezirk Vöcklabruck) ist eine Person von einem Garagentor getroffen worden, das vom Sturm aufgedrückt wurde. Sie wurde mit der Rettung ins Klinikum Vöcklabruck eingeliefert, informierte das Rote Kreuz.