Oberösterreich: ÖVP und FPÖ für Schuldenbremse ab 2024

Für das kommende Jahr hat die schwarz-blaue Landesregierung auf ihrer Klausur am Dienstag ein "Schuldenbremsengesetz" angekündigt. Zudem wurde eine Ausweitung des Zuschuss für Energiekosten beschlossen.

Im Herbst bekommen jene 150.000 oberösterreichischen Haushalte, die schon den Energiekostenbonus des Landes erhalten haben, automatisch 200 Euro. Aber auch Haushalte mit niedrigen Einkommen, die den Bonus bisher nicht bekamen, können um den neuen Zuschuss ansuchen, so Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) und sein Stellvertreter Manfred Haimbuchner am Dienstag in Linz.

Schuldenbremse soll in Oberösterreich ab 2024 wieder gelten

Oberösterreich kündigt Geld für Gemeinden an

In diesem Herbst bestimmen noch Teuerung sowie trübe Konjunkturaussichten die Regierungsarbeit. Um dem Rückgang in der Bautätigkeit entgegenzuwirken, werde das Land Investitionen und Bautätigkeiten der Gemeinden unterstützen. Zum einen werden den Gemeinden dafür zusätzlich 25 Mio. Euro in einem Pool zur Verfügung gestellt. Für rund 50 finanzschwache Gemeinden begleiche das Land deren finanziellen Abgänge der vergangenen zwei Jahre, was in Summe zehn Millionen Euro ausmache, so Stelzer.