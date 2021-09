Oberösterreich: Stark radioaktive Eierschwammerl

Global 2000 hat bei Eierschwammerln der Stubwiesalm bei Spital am Pyrn (Oberösterreich) besorgniserregend hohe Werte des Radioisotops Cäsium-137 gefunden. Diese resultieren aus dem Tschernobyl-Fallout vor 30 Jahren.

Dreißig Jahre ist der Fallout in Tschernobyl her. Spuren der Katastrophe lassen sich heute noch finden. Die Umweltorganisation Global 2000 hat in Eierschwammerln von der Stubwiesalm bei Spital am Phyrn (Bezirk Kirchdorf) in Oberösterreich besorgniserregend hohe Werte des Radioisotops Cäsium-137 gefunden. Gemessen wurden 7.563 Becquerel pro Kilogramm (Bq/kg), das ist mehr als das Zwölffache des in der EU geltenden Grenzwerts von 600 Bq/kg, berichtete Global 2000 am Mittwoch.