Oberleitungsstörung auf Westbahnstrecke sorgt für Verzögerungen im Frühverkehr Richtung Wien

Störung im Frühverkehr: Eine Oberleitungsstörung auf der Westbahnstrecke in der Nähe von Wien sorgt am heutigen Dienstag für Verzögerungen. Züge wurden umgeleitet bzw. wurde der Verkehr eingleisig geführt, so ÖBB-Sprecher Karl Leitner.

Den Angaben zufolge betraf die Störung den Abschnitt zwischen dem Knoten Hadersdorf und Tullnerfeld. Der Verkehr in Richtung Westen wurde vorübergehend eingleisig durch den Wienerwaldtunnel geführt. Züge nach Wien wurden über die "alte" Westbahnstrecke umgeleitet. Dadurch gab es Verspätungen von 15 bis 20 Minuten. Die Störung sollte laut Leitner noch am frühen Vormittag behoben werden.