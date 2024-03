Obduktion nach Leichenfund in NÖ angeordnet

Die Staatsanwaltschaft hat nach dem Fund einer Leiche in einem ausgebrannten Auto neben einem Wertstoffzentrum bei Pressbaum (Bezirk St. Pölten/NÖ) eine Obduktion angeordnet.

Die Identität wird mittels DNA-Abgleich final geklärt. Ergebnisse lagen am Dienstag noch nicht vor, sagte Polizeisprecher Stefan Loidl auf APA-Anfrage. Laut einem "Kurier"-Onlinebericht dürfte der Betroffene Suizid verübt haben.

Auto in NÖ in Vollbrand

Augenzeugen in einem Fahrzeug hatten den brennenden Wagen auf der Straße zwischen Pressbaum und Wolfsgraben in der Nacht auf Montag bemerkt und kurz nach 3.00 Uhr die Einsatzkräfte verständigt. Beim Eintreffen der Helfer stand der unter einer Autobahnbrücke abgestellte Pkw noch in Flammen. Kriminalisten gehen laut einem "Kurier"-Bericht von Suizid aus. Die Polizei verwies auf Nachfrage auf laufende Ermittlungen.