Obdachloser Corona-Infizierter bespuckt und attackiert Pflegepersonal in Wien

Die Wiener Polizei wurde in der Nacht auf Dienstag in ein Spital gerufen, in dem Covid-19-positive Menschen ohne festen Wohnsitz untergebracht sind. Dort war es zu einer Attacke auf Spitalspersonal gekommen.

In der Nacht auf Dienstag gegen 03:45 Uhr verständigte das Pflegepersonal eines Wiener Spitals, in dem derzeit COVID-19 positive Menschen ohne festen Wohnsitz untergebracht sind, den Polizeinotruf.

Attacke inklusive Bespucken: Corona-Patient außer Kontrolle

Es wurde angegeben, ein Patient habe sowohl das Personal als auch Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes attackiert, beschimpft und bespuckt. Der aggressive Patient sei ohne polizeiliche Unterstützung nicht zu bändigen. Auch das Kompetenzteam der Wiener Bereitschaftseinheit wurde von dem Mann, einem 33-jährigen ungarischen Staatsangehörigen, massiv attackiert.