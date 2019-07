Obdachlose kicken bei WM: Auch Frauen aus Österreich dabei

Die Fußball-WM der Obdachlosen - der Homeless Worldcup - soll Obdachlosen die Reintegration in die Gesellschaft ermöglichen. Österreich ist heuer erstmals auch mit einem Frauenteam dabei.

Von 27. Juli bis 3. August findet die 17. soziale Straßenfußball-WM in der walisischen Hauptstadt Cardiff statt. Österreich tritt dieses Jahr mit zwei Teams an, wobei erstmals eine Frauenmannschaft entsendet wird, wurde bei der Vorstellung der Teams am Donnerstag in Wien bekannt gegeben. Für das Turnier werden mehr als 500 Spielerinnen und Spieler aus 51 Nationen erwartet.