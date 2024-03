ÖAMTC macht auf Thema Schaulust aufmerksam

Der ÖAMTC macht vor Ostern auf ein nicht unwichtiges Thema aufmerksam. Er "warnt vor Gefahren von Schaulust bei Verkehrsunfällen", wie am Mittwoch in einer Aussendung mitgeteilt wurde.

"Das Phänomen der Schaulust tritt besonders dann auf, wenn ein Verkehrsunfall spektakulär oder emotional ist. Viele Menschen bleiben stehen, um zu schauen, anstatt zu helfen. Manche verfallen sogar in eine Schockstarre und sind handlungsunfähig", so ÖAMTC-Verkehrspsychologin Marion Seidenberger in einer Aussendung. Leider komme es dadurch immer wieder vor, dass die Beobachter:innen die Arbeit der Einsatzkräfte behindern, den Verkehr blockieren und so die Effizienz der Rettungsmaßnahmen massiv beeinträchtigen.