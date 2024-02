Auch am Samstag kommt es zu Staus und Verzögerungen.

ÖAMTC warnt vor Staus durch Demos am Samstag in Wien

Nach den Sperren am Freitag wird es auch am Samstagnachmittag im Bereich der Wiener Innenstadt zu Verzögerungen kommen, so der ÖAMTC.

Aufgrund der Demonstrationen "Palästina" und "Öcalan" wird es ab etwa 15:30 Uhr eine Sperre am Schwarzenbergplatz geben.

ÖAMTC: Staus und Verzögerungen durch Demos in Wien

Es wird Verzögerungen rund um den Schwarzenberg- und Karlsplatz, auf dem Ring ab der Wollzeile, auf der Zweierlinie zwischen Karlsplatz und Neustiftgasse sowie auf der Linken und Rechten Wienzeile geben. Der ÖAMTC empfiehlt, U-Bahnen zu nutzen oder auf den Gürtel oder entlang des Donaukanals auszuweichen.