ÖAMTC testete 14 Kinderfahrräder: Dieses Modell ist durchgefallen

Der ÖAMTC hat 14 Kinderfahrräder getestet. Das Ergebnis fiel wenig zufriedenstellend aus: Keines der Fahrzeuge erhielt die Note "sehr gut", eines fiel aufgrund von Sicherheitsmängeln sogar mit "nicht genügend" durch.

"Wir haben uns diesmal auf 16-Zoll-Räder konzentriert, die wir ab einem Alter von etwa drei Jahren empfehlen und die somit oft die ersten eigenen Fahrräder für Kinder darstellen. Damit die Freude an der Fortbewegung auf zwei Rädern von Anfang an möglichst groß ist, sollten Eltern hier besonders genau auf die Qualität achten", erklärt ÖAMTC-Techniker Steffan Kerbl fest.

ÖAMTC-Test-Ergebnis: Kein "sehr gut", ein "nicht genügend"

"Grundsätzlich sind alle Räder, die wir mit 'gut' bewertet haben, zu empfehlen und leisten sich wenige Schwächen", so Kerbl zusammenfassend. "Den besten Gesamteindruck hat aber das Woom Original 3 hinterlassen - und zwar sowohl bei den erwachsenen als auch bei den kleinen Tester:innen, die die Räder in der Praxis ausprobiert haben." Das Woom-Bike überzeugte mit geringem Gewicht (knapp sechs Kilogramm), Bremshebel und Sattel sind ohne Werkzeug verstellbar, die Bremsen leichtgängig. Wie alle anderen Räder, die ein 'gut' erreichen, ist auch das Woom im oberen Preissegment angesiedelt - wer es etwas günstiger und trotzdem 'gut' möchte, kann zum S'Cool niXe EVO 16-1S SW greifen, das es für deutlich weniger Geld zu kaufen gibt.

Kinderfahrräder: Sicherheit nur in Teilaspekten vorrangig

Die Hersteller von Kinderfahrrädern legen viel Wert auf Fahreigenschaften und Sicherheit - allerdings scheint man es an anderer Stelle nicht so genau zu nehmen: Mit zwei Ausnahmen, nämlich die Räder von B'Twin und Royal Baby, waren alle Modelle mit Schadstoffen belastet. "Dabei handelt es sich um Weichmacher oder PAKs, also polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe. Beides ist zwar nicht verboten, gilt aber als gesundheits- oder umweltschädlich", so Kerbl. "Dass es auch anders geht, zeigen nicht nur die zwei genannten Modelle im aktuellen Test: Bei Untersuchungen von Rädern für Erwachsene werden mittlerweile kaum noch solche Schadstoffe gefunden. Hier kann und muss also dringend nachgebessert werden." Während zumeist die Sättel belastet waren, waren es beim MX 16 2023 von Orbea leider die Griffe, die ständig in direktem Hautkontakt stehen. Die Folge: Eine Abwertung von "gut" auf "befriedigend".