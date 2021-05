Nur für kurze Zeit: "Erdbeer Busserl" von Niemetz

Erfrischend sommerlich: Für alle Naschkatzen, die nach süßer Abwechslung suchen, gibt es ab sofort die Limited Edition "Erdbeer Busserl" der Niemetz Schwedenbomben.

Ab sofort können sogar Schokolade- und Erdbeerliebhaber beide Leidenschaften vereinen, denn die Schwedenbomben gibt es nun in einer neuen Geschmacksrichtung: Die limitierten "Erdbeer Busserl" sind in der 6er -Verpackung in den Niemetz Shops, im Onlineshop www.niemetz.at sowie im gut sortierten Einzelhandel erhältlich.