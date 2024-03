Nur alle 71 Jahre: Mega-Komet mit bloßem Auge sichtbar

Ein Komet, der größer als der Mount Everest ist, sollte laut Experten mit bloßem Auge sichtbar sein, wenn er sich in den nächsten vier Wochen der Sonne nähert.

12P/Pons-Brooks besucht die Erde einmal alle 71 Jahre. Space.com berichtet, dass er bei seiner Ankunft eine Helligkeit der fünften Größenordnung erreichen könnte, was ihn mit bloßem Auge sichtbar machen würde.

Komet 12P/Pons-Brooks ist größer als der Mount Everest

Diejenigen, die in der nördlichen Hemisphäre leben, sollten eine Reise planen, um die Finsternis vor dem 21. April zu sehen, wenn sie der Sonne am nächsten kommt. Von da an bis zum Ende des Jahres wird er laut Starwalk auch für Menschen auf der Südhalbkugel sichtbar sein.