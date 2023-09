Nur 8 Prozent der Bio-Duschgels sind umweltfreundlich

Die Umweltorganisation Greenpeace hat für einen Marktcheck Seifen, Duschgels und Shampoos, die als "bio", "naturnah" oder "mit pflanzlichen Wirkstoffen" angepriesen wurden getestet.

Fündig wurde die NGO in den Regalen von Supermärkten und Drogerien jedoch nur selten, nur acht Prozent der Produkte wurden als empfehlenswert, weil Umwelt und Gesundheit schonend, eingestuft.

Greenpeace: Regulierungsbedarf bei Bio- und Naturkosmetik

Ganze 400 Shampoos fanden sich laut Marktcheck im Regal eines Drogeriemarktes, teilweise wurden sie mit "bio", "naturnah" oder "mit pflanzlichen Wirkstoffen" angepriesen, was jedoch in der Welt der Körperpflegeartikel nur selten eine verlässliche Einordnung sei - trotz Vielfalt mangelte es laut der NGO an vertrauenswürdigen Gütezeichen.