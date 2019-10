Nova-Rock-Bändchen im Wert von 70.000 Euro gestohlen: Haft

Drei Paketzusteller wurden am Dienstag in Korneuburg schuldig gesprochen, weil sie rund 400 Nova-Rock-Bändchen gestohlen haben sollen. Der Plan, diese auch zu verkaufen, scheiterte jedoch größtenteils.

Beschuldigte wollten Bändchen verkaufen

Tatsächlich wurde der 29-Jährige von seinen Landmännern rechtzeitig verständigt. Verantwortlich für die Sendung an das Veranstalterunternehmen war allerdings der Erstangeklagte. In seinen Lieferwagen wurden die Pakete am 22. Mai auch verladen. Bei einem Treffen mit dem 38-Jährigen wenig später auf einem Parkplatz in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) lud der Drittangeklagte offenbar unbemerkt die 400 Bänder aus dem Zustellauto seines Kollegen aus. Dem Erstangeklagten habe er erzählt, dass er "einen Plastiksack als Regenschutz für Pakete" aus dessen Wagen nehmen möchte. Der 38-Jährige betonte, die Entladung der Bänder nicht mitbekommen zu haben. "Von so etwas geht man nicht aus", betonte er.

Bändchen, aber keine Tickets verkauft

Rund 100 der gestohlenen Gegenstände übergab der Drittangeklagte noch am Nachmittag des 22. Mai an den ebenfalls 29 Jahre alten Viertangeklagten. Dieser versuchte später, die Eintrittsbänder via Internet in Ungarn zu verkaufen - ein Unterfangen, das unter anderem aufgrund des wenig ausgereift erscheinenden Tatplans nur bedingt gelang. Bis zum Eröffnungstag des Festivals im Nickelsdorf im Burgenland am 13. Juni war zwar noch Zeit, jedoch ist dort der erstmalige Eintritt grundsätzlich nur mit gültigem Ticket möglich. "Ist das Festival am Laufen, also zum Beispiel am zweiten Tag, kommt man auch nur mit dem Band rein", schilderte ein als Zeuge vorgeladener Mitarbeiter der Veranstalterfirma Nova Music. "Eigentlich", so befand die Verteidigerin des Drittangeklagten, seien die Beschuldigten aufgrund der unausgegorenen Idee "nicht wegen schweren Diebstahls, sondern wegen Dummheit zu bestrafen".