Notschlafstellen in NÖ: Jährlich rund 9.000 Nächtigungen

9.000 Nächtigungen in den Notschlafstellen in NÖ. ©APA/HELMUT FOHRINGER

Jährlich werden in den niederösterreichischen Notschlafstellen rund 9.000 Nächtigungen in Anspruch genommen. Etwa 360 akut wohnungslose Menschen haben in den vergangenen zwölf Monaten von den 33 Plätzen in St. Pölten und Wiener Neustadt Gebrauch gemacht, informierte Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) am Dienstag.

Neben Schlafmöglichkeiten werden Verpflegung und medizinische Versorgung angeboten. Ermöglicht werden die Notschlafstellen durch die Emmausgemeinschaft St. Pölten sowie durch den Verein für Soziale Betreuung NÖ Süd, hielt Königsberger-Ludwig fest. “Das oberste Ziel ist es, in akuten Notsituationen eine Erstversorgung anzubieten, ein Dach über den Kopf für eine Nacht zu geben”, sagte die SP-Landesrätin bei einer Pressekonferenz in den Räumlichkeiten der Emmausgemeinschaft St. Pölten.