NotMyKlimaplan: Fridays For Future demonstriert in Wien

Die Bewegung Fridays For Future hat angesichts der überarbeiteten Version des Klimaplans angekündigt, dass sie "das Klimapolitiktotalversagen auf höchstem Niveau" "nicht hinnehmen wird". "Durch den vorliegenden Plan verfestigt Österreich seine Rolle als Verzögerer und Täuscher in Sachen Klimaschutz", hieß es in einer Aussendung.