Nordmazedoniens Präsident Pendarovski kommt nach Wien

Am Freitag empfängt Bundespräsident Alexander Van der Bellen den Nordmazedonischen Präsidenten Stevo Pendarovski zu einem offiziellen Besuch in Wien. Während seiner Visite trifft Pendarovski auch die geschäftsführende Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP).

Im Zentrum der Gespräche steht nach Angaben der Präsidentschaftskanzlei die EU-Annäherung Nordmazedoniens, die von Österreich entschieden unterstützt wird. "Die EU-Perspektive Südosteuropas ist für die Stabilität und Sicherheit Österreichs, aber auch der Europäischen Union wichtig. Wir hoffen, dass die EU nächste Woche Grünes Licht gibt für die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien", heißt es in einer der APA übermittelten Stellungnahme des Bundespräsidenten im Vorfeld des Besuchs. Außenminister Alexander Schallenberg hatte erst am Montag Skopje einen Besuch abgestattet, am Dienstag ist er in der albanischen Hauptstadt Tirana.