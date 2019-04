Gefährliche Verfolgungsjagd in Wien: Lenker mit gestohlenem Auto unterwegs

Am Freitag war ein angeblich betrunkener Lenker auf der Zubringer Nordbrücke auf der A22 unterwegs. Der Lenker ignorierte alle Anhalteversuche der Polizei und beging dabei mehrere Verkehrsdelikte.

Kurz nach 6.00 Uhr verständigte ein Zeuge den Polizeinotruf und gab an, dass in der Brigittenau ein alkoholisierter Lenker unterwegs sei. Betrunken war der Mann nicht, allerdings raste er ohne Führerschein mit bis zu 222 km/h durch das Stadtgebiet, wie er nach seiner Festnahme selbst angab. Im Wagen saß auch eine 19-jährige Beifahrerin.

Das Fahrzeug konnte in der Marchfeldstraße schließlich eingeholt werden. Die Anhalteversuche der Polizei ignorierte der alkoholisierte Lenker jedoch und flüchtete stattdessen. Dabei beging er mehrere Verkehrsdelikte. Unter anderem fuhr er mehrfach bei Rot über die Kreuzung und verursachte eine Verkehrsunfall mit Sachschaden. Mit der rechten Seite fuhr er gegen eine Bordsteinkante, mit der linken touchierte er eine Verkehrsinsel. “Er gefährdete zahlreiche andere Fahrzeuglenker”, sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger. Der Wagen war schließlich nur noch auf den Felgen unterwegs.

Der Mann war in seiner Einvernahme geständig. Er gab aber auch an, dass ihm die Polizisten egal gewesen seien. In seiner Beifahrerin sah der 19-Jährige seine Freundin, die Österreicherin wiederum sprach lediglich von einem guten Freund. Sie sagte den Beamten, dass sie Angst gehabt hätte, weil der 19-Jährige mit über 200 km/h gerast und auch als Geisterfahrer unterwegs gewesen war. Mehrfach habe sie ihn auf der Flucht auch aufgefordert, stehen zu bleiben.