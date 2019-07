Nominierungsrekord für "Game of Thrones" bei 71. Emmys

Im September werden in Los Angeles zum 71. Mal die Emmys verliehen. Nun wurde die Liste der Nominierten bekannt - und eine Serie gilt dabei als ganz heißer Anwärter für den "Abräumer des Abends".

Die letzte Staffel der Fantasy-Serie "Game of Thrones" hat am Dienstag den Rekord für die meisten Emmy-Nominierungen gebrochen. Als erste Fernsehsendung wurde die Saga in einem Jahr für gleich 32 der begehrten Trophäen vorgeschlagen.