NÖ: Zwei Verletzte nach Pkw-Frontalzusammenstoß

Ein Pkw-Frontalzusammenstoß am Donnerstagabend forderte auf der Landesstraße 9154 bei Niederedlitz (Bezirk Waidhofen an der Thaya) zwei Verletzte.

Eine 23-jährige Frau war kurz nach 22.00 Uhr auf der Landesstraße 8164 bei Niederedlitz (Bezirk Waidhofen an der Thaya) unterwegs. Dabei kam es aus unbekannter Ursache zur Kollision mit dem entgegenkommenden Wagen eines 37-Jährigen, berichtete die Feuerwehr am Freitag.

Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Durch den Zusammenstoß wurde das Fahrzeug der Frau rückwärts in den Straßengraben geschleudert. Der zweite Wagen kam auf der Fahrbahn zum Stillstand. Ein Feuerwehrmann, der in einem nachkommenden Pkw fuhr, leistete sofort Erste Hilfe. Die beiden Verletzten wurden in die Krankenhäuser Waidhofen an der Thaya bzw. Horn gebracht.