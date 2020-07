NÖ: Zwei Verletzte bei Kollision von Pkw und Klein-Lkw

Auf der B37 in Krems ist am Montag ein Klein-Lkw mit einem Pkw kollidiert.

B37 war fast zwei Stunden gesperrt

In Krems war der 57-jährige Fahrer des Klein-Lkws beim Einreihen auf die B37 auf die zweite Spur geraten, wo er mit dem Auto der gleichaltrigen Einheimischen zusammenstieß. Der Wagen wurde zunächst in den Gegenverkehrsbereich geschleudert, kam dann aber auf der Fahrbahn in Richtung Norden zum Stillstand. Die B37 wurde für fast zwei Stunden gesperrt, was zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen führte, wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung berichtete.