NÖ: Zwei Tullner mehrerer Straftaten überführt

In Tulln konnten zwei jungen Männern mehrere Straftaten nachgewiesen werden. Bei diesen beträgt der Gesamtschaden 26.112 Euro.

Ein 23-jähriger und ein 26-jähriger Tullner sind mehrerer Straftaten überführt worden. Den beiden werden nach Polizeiangaben vom Donnerstag vier Einbruchsdiebstähle, zwei Einbruchsversuche, zwei Suchtmittelvergehen, drei Ladendiebstähle, die Weitergabe und der Besitz von Falschgeld sowie eine Übertretung nach dem Waffengesetz zur Last gelegt. Der Gesamtschaden betrage 26.112 Euro.

Beschuldigte konnten anhand von DNA-Spuren ausgeforscht werden

Das Duo beging am 16. und 17. Jänner durch Einschlagen der Glasscheiben Einbrüche in einen Handyshop, eine Trafik und zwei Imbissstände. Auf dieselbe Weise wollten die Männer laut Polizei auch in ein Juweliergeschäft eindringen. Ermittler forschten die Beschuldigten anhand von DNA-Spuren aus, bei einer Hausdurchsuchung wurden Diebesgut, Drogen, eine verbotene Waffe und Falschgeld sichergestellt. Die Tullner wurden der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt.