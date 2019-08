NÖ: Zwei Jugendliche starben bei Verkehrsunfall

Am Samstag kam es zu einem tödlichen Verkehrsunfall im Bezirk Gänserndorf. Zwei Pkw kollidierten auf der B3, dabei wurden ein 16-Jähriger und ein 17-Jähriger getötet.

Bezirk Gänserndorf: Jugendliche gerieten auf Gegenfahrbahn

Nach Polizeiangaben dürfte ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Baden am Steuer eines Pkw zwischen den Groß Enzersdorfer Katastralgemeinden Wittau und Probstdorf auf die Gegenfahrbahn geraten sein. In der Folge kam es zur Kollision mit dem Auto eines 47-jährigen Wieners. Der jugendliche Lenker und sein 16 Jahre alter Beifahrer aus dem Bezirk Gänserndorf starben noch an der Unfallstelle im Wrack des Sportwagens. Die Insassen des anderen Autos, neben dem Mann am Steuer ein weiterer Wiener (50), wurden verletzt in das Landesklinikum Mistelbach transportiert.