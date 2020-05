NÖ: Zwei Frauen bei Arbeitsunfällen schwer verletzt

Am Samstag wurden zwei Frauen bei Arbeitsunfällen in Niederösterreich schwer verletzt.

Zwei Frauen sind am Samstag bei Arbeitsunfällen in Niederösterreich schwer verletzt worden. Eine 44-Jährige wurde in Türnitz (Bezirk Lilienfeld) von einem herabfallenden Heuballen getroffen und zu Boden geschleudert. In Kirchschlag (Bezirk Zwettl) stürzte eine 47-Jährige aus rund 3,5 Metern Höhe auf einen Betonboden, berichtete die Landespolizeidirektion NÖ.