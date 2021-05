NÖ: Zwei 15-Jährige bei Mopedunfall verletzt

Zwei 15-Jährige verletzten sich Donnerstagnacht bei einem Mopedunfall im Bezirk Wiener Neustadt Land schwer. Die Burschen fuhren auf zwei geparkte Autos auf. Ein 15-Jähriger wurde gegen das Heck geschleudert.

Zwei 15-Jährige haben sich in der Nacht auf Freitag bei einem Mopedunfall in ihrem Heimatbezirk Wiener Neustadt-Land zum Teil schwere Verletzungen zugezogen. Die Jugendlichen waren auf der L 4089 in Lichtenwörth auf einem Zweirad unterwegs gewesen, als sie kurz vor 1.30 Uhr mit dem Randstein und in Folge mit zwei in einer Parkbucht abgestellten Pkw kollidierten. Ein 15-Jähriger wurde gegen das Heck eines Autos geschleudert, berichtete die Polizei in einer Aussendung.