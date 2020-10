NÖ: Zimmerbrand in Wohnheim in Wiener Neustadt

Freitagabend ist es zu einem Zimmerbrand in einem niederösterreichischen Wohnheim gekommen. Drei Zimmer wurden unbewohnbar, verletzt wurde niemand.

In einem Wohnheim in Wiener Neustadt ist am Freitagabend Feuer ausgebrochen. Einem Bewohner gelang es, den Brand mit einem Handfeuerlöscher bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte unter Kontrolle zu halten. Durch sein beherztes Eingreifen habe er vermutlich einen Großbrand verhindert, berichtete die Feuerwehr am Samstag. Trotz der raschen ersten Löschhilfe wurden drei Zimmer unbewohnbar. Für die betroffenen sechs Bewohner wurden Notschlafquartiere in der Einrichtung organisiert.