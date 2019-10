NÖ will Hundehaltegesetz novellieren

Die vorliegende Novelle des NÖ Hundehaltegesetzes wird sich laut Udo Landbauer, dem Klubobmann der FPÖ im NÖ Landtag, am oberösterreichischen Modell orientieren.

Die Beschlussfassung im Landtag ist am 24. Oktober vorgesehen. Gesetzt werde auf die Eigenverantwortung der Hundehalter. Im Wesentlichen komme zur Leinen- eine Maulkorbpflicht an bestimmten Orten dazu.

Anzahl an Hundebissen in NÖ gestiegen

Die Anzahl an Hundebissen sei in den vergangenen Jahren gestiegen, verwies Landbauer in einer Aussendung auf eine Statistik des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV). Mehr als 3.600 seien österreichweit allein 2017 zur Anzeige gebracht worden. "2015 waren es noch um 600 weniger." Handlungsbedarf sei gegeben.