NÖ: Wiener Pärchen beging 23 Ladendiebstähle in Möbelhaus

Für einen 26-Jährigen und seine Freundin klickten am Freitag in Vösendorf die Handschellen. Das Pärchen aus Wien soll mehrere Ladendiebstähle in einem Möbelhaus begangen haben.

Ein Ladendetektiv hat am Freitag einen 26-Jährigen in einem Einkaufszentrum in Vösendorf (Bezirk Mödling) beim Diebstahl von Einrichtungsgegenständen ertappt.

Der Wiener wird verdächtigt, gemeinsam mit seiner 31-jährigen Freundin 23 derartige Taten in dem Möbelhaus verübt zu haben. Beide wurden festgenommen und in die Justizanstalt Wiener Neustadt gebracht, teilte die Polizei am Montag mit.

Duo aus Wien nach Ladendiebstählen in NÖ in Haft

Im Zeitraum von rund zwei Monaten soll ein Schaden in der Höhe eines mittleren vierstelligen Eurobetrages entstanden sein, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung.