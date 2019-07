NÖ: Wiener nach Sturz in Radfahrer-Gruppe reanimiert

Dienstagnachmittag ist ein Freizeitsportler aus Wien-Meidling in Niederösterreicher gestürzt. Er musste reanimiert werden.

Aus unbekannter Ursache ist ein Freizeitsportler aus Wien-Meidling am Dienstagnachmittag auf der L33 bei Harmannsdorf (Bezirk Korneuburg) in einem Pulk von elf Rennradfahrern zu Sturz gekommen. Der 63-Jährige wurde nach Polizeiangaben vom Mittwoch an Ort und Stelle reanimiert und mit schweren Verletzungen durch "Christophorus 9" in das SMZ Ost-Donauspital nach Wien abtransportiert.