NÖ: Weitere Spar-Filialen für Ausgabe der PCR-Gurgeltests

Die Zahl der Spar-Filialen in Niederösterreich, die Gurgeltests ausgeben, wird ab Mittwoch erhöht. Eine Liste der neu dazugekommenen Filialen finden Sie hier.

Die Zahl der Ausgabestandorte für PCR-Gurgeltests wird in Niederösterreich erhöht. Zum bestehenden Netz von 28 Spar-Märkten kommen ab Mittwoch 34 weitere Filialen hinzu, hieß es am Dienstag seitens des Unternehmens in einer Aussendung. Abgegeben werden können die Proben bereits seit der Vorwoche in allen Niederlassungen der Handelskette im Bundesland.