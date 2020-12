NÖ: Weihnachtspost soll Einsamkeit in Pflegeheimen mildern

Um die Einsamkeit von Bewohnern in niederösterreichischen Pflege- und Betreuungseinrichtungen zu mildern, hat der NÖ Zivilschutzverband gemeinsam mit dem NÖ Jugendrat und der Landesgesundheitsagentur die Aktion "Füreinander NÖ Weihnachtspostkarte" ins Leben gerufen.

"Auf diese Art können auch Menschen Weihnachtsgrüße erhalten, die keine Familie mehr haben und sonst keine Post bekommen würden", begründete Christoph Kainz, Präsident des NÖ Zivilschutzverbandes, in einer Aussendung die Initiative. Besonders in diesen Wochen, in denen Einsamkeit durch Corona noch spürbarer werden kann, setze man ein Zeichen des Zusammenhaltes in der Zivilgesellschaft.