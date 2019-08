NÖ: Wachauer Marillen im Überfluss

Die Marillen in der Wachau sind derzeit im Überfluss vorhanden.

©pixabay.com (Themenbild)

In der Wachau gibt es derzeit einen Überfluss an Marillen. Die Marillenbauern versuchen verzweifelt die zahlreichen Bestände an den Mann zu bringen.

Die Bauern in der Wachau sprechen von einem Rekordjahr. Derzeit gibt es Marillen im Überfluss. Angst besteht hier, dass man auf den Marillen sitzen bleibt.

50% mehr Marillen in der Wachau als in den Vorjahren

Schätzungen der Marillenbauern zufolge, handelt es sich um 50% mehr Marillen als in den letzten Jahren. An der Qualität mangelt es dennoch nicht.

Nicht nur Privatkunden sondern auch Händler haben sich schon seit Wochen mit Marillen eingedeckt.