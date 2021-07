NÖ: Wachaubahn krachte nach Felssturz in Geröll

Am Sonntag kollidierte ein Zug der Wachaubahn bei Emmersdorf an der Donau mit Geröll, das nach einem Felssturz auf dem Gleis zu liegen kam.

Nach einem Felssturz in der Nähe von Emmersdorf an der Donau im Bezirk Melk ist ein Zug der Wachaubahn am Sonntag in auf dem Gleis befindliches Geröll gekracht. Resultat der Kollision war Sachschaden an der Garnitur.