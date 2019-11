NÖ: Vierstelliger Betrag mit gestohlenen Kreditkarten behoben - Fahndung

Unbekannte Täter haben im August 2019 eine Herrenhandtasche gestohlen und mit den sich darin befindlichen Kreditkarten insgesamt sechs Behebungen durchgeführt. Dabei entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Die Polizei Niederösterreich veröffentlichte nun Fahnungsfotos.

Am 14. August gegen 13.15 Uhr wurde dem tschechischen Staatsbürger in einem Lokal in Völlerndorf - einer Ortschaft in Gerersdorf (Bezirk St. Pölten-Land) - seine Herrenhandtasche gestohlen.