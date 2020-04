NÖ: Verkehrsunfall nach Flucht vor Polizei

In der Nacht auf Donnerstag hat ein 19-Jähriger einen Verkehrsunfall in Niederösterreich verursacht. Zuvor war der junge Mann vor der Polizei davon gefahren.

Ein 19-Jähriger hat in der Nacht auf Donnerstag mit einem Pkw einen Verkehrsunfall in Sollenau (Bezirk WienerNeustadt) verursacht. Der 16-jährige Beifahrer wurde laut Polizei verletzt, er begab sich selbstständig ins Landesklinikum Wiener Neustadt. Zuvor hatte der Lenker ohne gültigen Führerschein versucht, sich einer Verkehrskontrolle in Wiener Neustadt zu entziehen.