NÖ: Unfall mit Pkw mit gestohlenen Kennzeichen

Ein 35-Jähriger hat am Montagabend in seinem Heimatbezirk Neunkirchen mit einem Pkw mit gestohlenen Kennzeichen einen Unfall verursacht. Der Niederösterreicher prallte in Gloggnitz gegen einen Traktor, er wurde verletzt und soll die Taferl danach abmontiert und versteckt haben. Die Polizei fand die Kennzeichen in einem nahegelegenen Waldstück, hieß es in einer Aussendung am Dienstag.