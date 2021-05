NÖ: Unfall-Autos fingen auf Parkplatz Feuer

Zwei Autos sind in der Nacht auf Donnerstag auf einem Parkplatz in Amstetten in Brand geraten. 15 Feuerwehrleute standen rund zwei Stunden im Einsatz.

Mittels Schaumrohr und unter Atemschutz wurden die Flammen gelöscht, ein Übergreifen auf andere Kfz wurde verhindert.

Foto: APA/AFKDO / FF BOXHOFEN

15 Feuerwehrleute standen mit drei Fahrzeugen rund zwei Stunden lang im Einsatz, berichtete das Abschnittskommando in einer Aussendung. Die Pkw waren nach einem Unfall auf der A 1 auf der Park & Drive-Fläche abgestellt worden. Die Brandursache war vorerst unbekannt.