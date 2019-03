NÖ: Unbekannte "entsorgten" Goldhamster in Müllraum

Goldhamsterweibchen "Esmeralda" wurde am Wochenende wie Müll entsorgt. Zum Glück wurde der kleine Nager zwischen den Abfalltonnen entdeckt und gerettet.

In einer Wohnhausanlage in Breitenfurt bei Wien (Bezirk Mödling) ist vergangenes Wochenende ein Goldhamsterweibchen im Müllraum “entsorgt” worden. Unbekannte hatten den Nager in einem Transporter zwischen Abfalltonnen abgestellt, berichtete der Wiener Tierschutzverein (WTV) am Montag in einer Aussendung. Eine Frau entdeckte den Hamster und brachte ihn zum WTV nach Vösendorf.