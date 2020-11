NÖ: Uhu verfing sich in Zaun und zog sich Zerrungen zu

Eine Familie entdeckte in Trattenbach im Bezirk Neunkirchen einen Uhu, der sich in Zaunschnüren einer Pferdekoppel verfangen hatte und brachte ihn zur Reha in die Eulen- und Greifvogelstation (EGS) Haringsee.

Eine Familie hatte den Vogel entdeckt, befreit und in die Einrichtung gebracht, berichtete die Tierschutzorganisation "Vier Pfoten" am Mittwoch.

"Eine Röntgenuntersuchung ergab glücklicherweise keinen Bruch oder Verrenkung im Bereich seiner Beine, sondern nur Zerrungen - auch wenn sie für das arme Tier schmerzhaft sind", erklärte Brigitte Kopetzky von "Vier Pfoten". Am Flügelknochen habe das Uhu-Weibchen jedoch Absplitterungen erlitten, die mit einem Verband geheilt werden sollen. Mittlerweile könne der Greifvogel wieder stehen und zeige auch Appetit. Bald soll seine Flugfähigkeit beurteilt werden und das Muskeltraining starten.

Das Tier soll offenbar bereits vom Partner vermisst werden. "Daher ist es umso wichtiger, den Uhu wieder an der Fundstelle freizulassen, sobald die Verletzungen verheilt sind", betonte Kopetzky.