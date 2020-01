NÖ: Uhu mit gebrochenen Flügeln als Dauerpatient

Ein Uhu mit gebrochenen Flügeln bleibt in der EGS Haringsee. Künftig soll er als Ammentier anderen Jung-Uhus helfen.

Ein Uhu mit gebrochenen Flügeln wird zum Dauerpatienten in der Eulen- und Greifvogelstation (EGS) Haringsee im Bezirk Gänserndorf. Der Vogel war in Rosenburg-Mold (Bezirk Horn) entdeckt worden, diagnostiziert wurde später eine schief zusammengewachsene, ältere Flügelfraktur. Die Eule soll künftig als sogenanntes Ammentier verwaisten Jung-Uhus helfen, wurde am Mittwoch in einer Aussendung betont.