In Wolkersdorf im Weinviertel gab es einen Überfall auf ein Lebensmittelgeschäft.

In Wolkersdorf im Weinviertel gab es einen Überfall auf ein Lebensmittelgeschäft. ©APA/Barbara Gindl (Symbolbild)

In Wolkersdorf im Weinviertel gab es einen Überfall auf ein Lebensmittelgeschäft. ©APA/Barbara Gindl (Symbolbild)

NÖ: Überfall auf Geschäft in Wolkersdorf

Zu einem Überfall auf ein Lebensmittelgeschäft ist es am Mittwoch in Niederösterreich gekommen. Zugetragen hat sich dieser in Wolkersdorf im Weinviertel (Bezirk Mistelbach).

Ein Mann hatte nach Polizeiangaben vom Donnerstag einen Angestellten mit einem etwa 20 Zentimeter langen Messer bedroht und Geld aus der Kassenlade entnommen. Der Unbekannte flüchtete, eine Fahndung verlief negativ. Verletzt wurde niemand, die Höhe der Beute war zunächst nicht bekannt.

Geschäft in Wolkersdorf überfallen

Der Täter hatte das Geschäft in Wolkersdorf kurz nach 18.00 Uhr betreten. Nach rund fünf Minuten begab sich der Mann mit einer Getränkedose im Gepäck zur Kassa. Während des Bezahlvorgangs bedrohte er den Angestellten und entnahm Bares. Nachdem der Mitarbeiter einen Kollegen um Hilfe gerufen hatte, flüchtete der Unbekannte in Richtung Bahnhof.

Mann sprach während Überfall kein Wort

Beschrieben wurde der Gesuchte am Donnerstag als etwa 1,80 Meter groß. Der Mann soll schlank sein und einen Kinnbart haben. Bekleidet war der Täter u.a. mit Jeans, grauer Kapuzenjacke, schwarzer Haube und grauen Schuhen. Während des Überfalls sprach der Mann laut Polizei kein Wort. Sachdienliche Hinweise wurden an die Polizeiinspektion Wolkersdorf (Tel.: 059133-3278) erbeten.