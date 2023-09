NÖ: Über 300 Darsteller beim Römerfest in Carnuntum

Am 16. und 17. September 2023 geht das Römerfest in Carnuntum über die Bühne.

"Römer, soweit das Auge reicht" gibt es am 16. und 17. September in Carnuntum zu sehen und zu erleben. Mehr als 300 historische Darsteller (Reenactor) wollen die antike Stadt laut einer Aussendung einmal mehr "zum Leben erwecken". Das Römerfest im östlichen Niederösterreich ist das größte hierzulande.

Römerfest in Carnuntum steigt im September

Das Event will Besucher komplett in die antike Welt der Legionen, Barbaren und Gladiatoren eintauchen lassen. Zusätzlich gibt es in diesem Jahr ein neu gestaltetes Kinderprogramm.