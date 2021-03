NÖ: Trio soll Drogendealer überfallen haben

In Niederösterreich soll ein Trio einen Drogendealer überfallen haben. Alle drei wurden in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert.

Ein Trio im Alter von 17 bis 19 Jahren hat in Rabenstein an der Pielach (Bezirk St. Pölten) einen 20-jährigen Drogendealer überfallen. Bei der Übergabe im Rahmen eines zuvor vereinbarten Suchtmittelkaufs am Freitagabend hatten die beiden 17-Jährigen Messer gezückt, berichtete die Polizei am Dienstag. Die jungen Männer flüchteten zunächst mit Drogen, zugehörigen Utensilien und Bargeld.