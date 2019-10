NÖ: Trio nach Einbrüchen und Treibstoffdiebstählen in Haft

Nach Einbrüchen und Treibstoffdiebstählen konnte das mutmaßliche Täter-Trio verhaftet werden. Der Schaden beträgt mehr als 23.000 Euro.

Ein Trio sitzt nach Einbrüchen in Wohnhäuser und Treibstoffdiebstählen aus Fahrzeugen in Niederösterreich in Haft. Die per EU-Haftbefehlen gesuchten Männer im Alter von 31, 38 und 52 Jahren wurden in ihrem Heimatland Rumänien festgenommen, nach Österreich ausgeliefert und in die Justizanstalt St. Pölten gebracht, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Gesamtschaden beträgt mehr als 23.000 Euro.