NÖ: Traktorlenker bei Unfall leicht verletzt

Am Donnerstag kam es zu einem Traktorunfall in Niederösterreich. Der Lenker wurde leicht verletzt.

Traktorlenker bei Unfall leicht verleicht

Per Kran des Wechselladefahrzeuges wurde der verunfallte Traktor zunächst angehoben um den Anhänger abkuppeln zu können. Anschließend wurde der Traktor aufgerichtet und wieder auf die Straße gestellt. Von dort weg hat der Besitzer des Traktors die weitere Verbringung organisiert.

Die Grafenwörther konnten, anschließend an eine "Entschlammungskur" per Hochdruckstrahlrohr, wieder abrücken. Die Feuerwehr Kamp führte noch die Reinigung der Unfallstelle durch, wofür die Feuerwehr Grafenwörth noch weiteres Ölbindemittel an der Unfallstelle ließ.