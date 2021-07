NÖ: Teenie aus Wien (15) überfiel Lebensmittelgeschäft mit Messer

Ein erst 15 Jahre alter Bursche aus Wien bedrohte am Mittwoch eine Angestellte in einem Lebensmittelgeschäft im Bezirk Korneuburg mit einem Messer und forderte Geld. Beim Fluchtversuch wurde der Jugendliche gefasst.

