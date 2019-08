NÖ: Skaterbahn in Perchtoldsdorf in Flammen

Die Feuerwehr löschte am Sonntag den Brand einer Skaterbahn in Perchtoldsdorf. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen.

In Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling) ist Sonntagfrüh die Skaterbahn durch einen Brand zerstört worden. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Erhebungen der Polizei zur Ursache waren im Laufen. Brandstiftung könne nicht ausgeschlossen werden, teilte die Marktgemeinde am Montag in einer Aussendung mit. Bis auf Weiteres sei die Anlage bei der Friedhofsgasse gesperrt.